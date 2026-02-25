10eLotto jackpot in Sicilia | a Gioiosa Marea centrato un 9 da 20mila euro

La provincia di Messina festeggia una vincita importante, mentre in tutta Italia l’ultimo concorso distribuisce oltre 27 milioni La fortuna ha sorriso alla Sicilia nell’ultimo concorso del 10eLotto di martedì 24 febbraio, con premi complessivi pari a 27,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia. Il colpo più rilevante è stato centrato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, dove un fortunato giocatore ha realizzato un “9” da 20mila euro in via Annarita Sidoti. Un premio che accende i riflettori su uno dei comuni più vivaci della costa tirrenica messinese e che rappresenta una delle vincite più importanti dell’isola in questo concorso. Non solo Messina: in provincia di Catania, a Calatabiano in via Lapide Nuova, è stato centrato un “7” da 8mila euro, a conferma del buon andamento dei premi siciliani. Dall’inizio dell’anno, il 10eLotto ha distribuito in Italia vincite per un totale di 637,9 miliardi di euro, confermandosi tra i giochi più popolari e generosi del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

