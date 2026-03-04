Nel 2040 fino a 220 milioni di bambini obesi nel mondo L’allarme degli esperti | Basta pubblicità di cibo spazzatura in tv

Secondo gli esperti, entro il 2040 tra i 220 milioni di bambini nel mondo potrebbero essere obesi. La crescente diffusione dell’obesità infantile preoccupa, soprattutto per l’impatto della pubblicità di cibo spazzatura trasmessa in televisione. La tendenza attuale rischia di peggiorare, rendendo questa condizione una delle principali emergenze sanitarie future.

L’obesità infantile continua a crescere e, senza un cambio di rotta deciso, rischia di trasformarsi in una delle principali emergenze sanitarie dei prossimi decenni. A lanciare l’allarme è l’ultimo rapporto della World Obesity Federation, entro il 2040 oltre 220 milioni di bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni potrebbero essere obesi. Già nel 2025, i minori obesi nel mondo erano circa 180 milioni. Le nuove stime parlano di 227 milioni entro quindici anni, mentre più di mezzo miliardo di bambini risulterà in sovrappeso. Questa condizione, avverte il rapporto, porterà almeno 120 milioni di giovani nel mondo a manifestare i primi segnali di malattie croniche legate all’eccesso di peso. 🔗 Leggi su Open.online

Nel Regno Unito vietano la pubblicità del cibo spazzatura ai bambini: quando succederà da noi?Lo chiamiamo genericamente «junk food», «cibo spazzatura», ma la verità è che neanche noi sappiamo esattamente che cosa significhi.

UNICEF: 188 milioni di bambini in età scolare e adolescenziale obesi nel mondoIn Italia la percentuale di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con sovrappeso è pari al 27% nel 2022 e dei bambini che...

