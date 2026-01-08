Nel Regno Unito vietano la pubblicità del cibo spazzatura ai bambini | quando succederà da noi?

Il Regno Unito ha deciso di vietare la pubblicità del cibo spazzatura rivolta ai bambini, un passo importante nella lotta all'obesità infantile. Resta da chiedersi quando simili norme verranno adottate anche nel nostro Paese. La regolamentazione pubblicitaria rappresenta un elemento chiave per tutelare la salute dei più giovani e promuovere stili di vita più equilibrati.

La lotta all'obesità infantile nel Regno Unito passa anche attraverso la pubblicità: stop alla promozione del cibo spazzatura per i più piccoli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

