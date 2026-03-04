Firenze arriva Neffa in concerto al teatro Cartiere Carrara

Il cantante Neffa si esibirà in concerto al teatro Cartiere Carrara di Firenze il 4 marzo 2026. Dopo aver partecipato a un evento con il tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano, l’artista ha scelto la città toscana per un nuovo appuntamento live. La data è stata annunciata ufficialmente e i biglietti saranno disponibili a breve.

Firenze, 4 marzo 2026 - Reduce dal grande successo del concerto sold out all'Unipol Forum di Milano - una serata memorabile scandita da ospiti d'eccezione e un'energia unica – Neffa sceglie ora di immergersi in una nuova dimensione: Club tour 2026 - Universo Neffa è la nuova tournée, prodotta da Vivo Concerti, che porterà l'artista domenica 8 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell'artista. Nel 2001 arrivò la svolta artistica di Neffa, il quale abbandonò l'hip hop per passare alla musica leggera e soul. Nello stesso anno uscì La mia signorina, singolo di lancio di Arrivi e partenze.