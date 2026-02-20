Neffa l’11 marzo all’Atlantico Live a Roma
Neffa annuncia il suo nuovo tour “Club Tour 2026 – Universo Neffa” dopo aver riempito il palco dell’Unipol Forum di Milano, dove ha attirato un pubblico numeroso e appassionato. La data di Roma, prevista l’11 marzo all’Atlantico Live, rappresenta il primo appuntamento di una serie di concerti nei principali club italiani. Con questo tour, il cantante intende portare la sua musica in ambienti più intimi e coinvolgenti. Nei prossimi mesi, Neffa tornerà a esibirsi in diverse città italiane con un sound rinnovato.
NEFFA IN PARTENZA CON CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA I NUOVI APPUNTAMENTI NEI PIÙ IMPORTANTI CLUB ITALIANI Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano – una serata memorabile scandita da ospiti d’eccezione e un’energia unica – Neffa sceglie ora di immergersi in una nuova dimensione: CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA è la nuova tournée, prodotta da Vivo Concerti, che attraverserà l’Italia dalla prossima primavera. Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell’artista. Sarà un’esperienza cucita su misura per i club, spazi che permettono una dimensione più intima, dove il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l’unica protagonista assoluta.🔗 Leggi su Romadailynews.it
