Nave russa esplode e affonda nel Mediterraneo Mosca accusa | Colpita da un drone ucraino

Una nave russa che trasportava gas naturale liquefatto si è affondata nel Mediterraneo tra Italia, Libia e Malta dopo aver subito diverse esplosioni. Mosca ha dichiarato che l’imbarcazione è stata colpita da un drone ucraino. L’incidente ha provocato l’affondamento della Arctic Metagaz, coinvolgendo una zona di mare strategica per le rotte energetiche.

La Arctic Metagaz, una nave russa che trasportava gas naturale liquefatto, è affondata nel Mediterraneo, nel tratto di mare tra Italia, Libia e Malta, dopo diverse esplosioni avvenute a bordo. L'incidente è stato confermato dalle autorità libiche e maltesi: nella serata di ieri, martedì 3 marzo, dall'imbarcazione era arrivata una richiesta di soccorso in seguito a un incendio. Come confermato anche alla Reuters da fonti della sicurezza marittima, la nave metaniera (gnl) russa ha preso fuoco per cause ancora da accertare, mentre le forze armate maltesi si sono occupate del salvataggio dell'equipaggio, localizzato poi sano e salvo a bordo di una scialuppa.

