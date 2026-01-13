Nave con bandiera di San Marino colpita da un drone russo nel Mar Nero

Il 12 gennaio, nel Mar Nero, una nave con bandiera di San Marino, la General Cargo Blue Bead, è stata colpita da un drone russo. L’incidente si è verificato nella serata e rappresenta un episodio di tensione nella regione. Al momento, non sono stati segnalati feriti o danni rilevanti alla nave. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

San Marino, 13 gennaio 2026 - Nella serata di ieri 12 gennaio, un drone russo ha colpito la nave General Cargo Blue Bead, battente bandiera di San Marino. Coinvolta anche un'imbarcazione battente bandiera di Panama. E' successo nelle vicinanze di un porto ucraino del Mar Nero, un membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Il Registro Navale di San Marino fa sapere di avere avviato le procedure previste in caso d’incidenti. "La Company di nazionalità Greca - si legge in una nota pubblicata sul sito del Registro Navale -, riferiva che l'unità stava lasciando il corridoio portuale a luci spente, secondo le indicazioni delle autorità ucraine, e che erano presenti alcuni danni, da meglio valutare, sul lato sinistro nave in prossimità di una delle imbarcazioni di salvataggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nave con bandiera di San Marino colpita da un drone russo nel Mar Nero Leggi anche: Guerra, l'Ucraina svela il nuovo drone marino "Sea Baby". «Può colpire qualsiasi punto del Mar Nero» Leggi anche: Ucraina colpisce il “buco nero” di Mosca: così il drone ha affondato la sicurezza russa nel Mar Nero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mar Nero, attaccata nave civile battente bandiera di San Marino; «La Russia ha attaccato due navi cargo nel Mar Nero»; Mar Nero, Kiev: ”droni russi colpiscono due navi cargo civili. Coinvolta anche un’unità con bandiera di San Marino”; Tutela delle istituzioni e rigore normativo: San Marino ribadisce l'autonomia delle proprie autorità giudiziarie e di vigilanza. Drone su nave cargo con bandiera sammarinese, c'è anche un ferito - Arrivano maggiori dettagli sull'attacco di una nave cargo battente bandiera di San Marino ieri sera sul Mar Nero. sanmarinortv.sm

Mar Nero, attaccata nave civile battente bandiera di San Marino - Due navi civili impegnate nel trasporto di prodotti alimentari sono state attaccate dalle forze russe nel Mar Nero. sanmarinortv.sm

Yacht e navi, disponibile sui mari anche la bandiera di San Marino - San Marino promuove ufficialmente le iscrizioni al suo registro navale agli armatori internazionali di yacht da diporto e navi commerciali. ilsecoloxix.it

COLPITA NAVE CON BANDIERA SAN MARINO. Mar Nero, Kiev: ”droni russi colpiscono due navi cargo civili. Coinvolta anche un’unità con bandiera di San Marino” - facebook.com facebook

LA RETE OSCURA DEL PETROLIO Una nave che cambia nome, cambia bandiera, spegne il transponder, fugge verso l’Atlantico. Sembra una scena di 007. La Russia usa il petrolio venezuelano per aggirare le sanzioni e mantenere influenza. @FratellidItali x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.