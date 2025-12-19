Il primo attacco ucraino nel Mediterraneo colpita una petroliera della flotta ombra russa vicino all’Italia – Il video
Un attacco di droni ucraini ha colpito una petroliera della flotta ombra russa vicino alle coste italiane, segnando il primo attacco ucraino nel Mediterraneo. La nave, parte di un sistema clandestino di commercio di greggio, consente a Mosca di eludere le sanzioni internazionali. Un episodio che apre nuovi scenari di tensione e destabilizzazione nella regione, evidenziando la crescente escalation nel conflitto.
Un attacco di droni ucraini ha colpito vicino alle coste italiane una delle petroliere principali della flotta ombra russa, che permette a Mosca di continuare indisturbata a commerciare greggio eludendo le sanzioni internazionali. Si tratta del primo raid condotto nel Mar Mediterraneo, quando la nave Qendil – battente bandiera dell’Oman – si trovava circa a metà strada tra la Sicilia e l’isola greca di Creta. December 19, 2025 Dove si trovava la nave: i legami con l’India e l’attacco in acque internazionali. L’attacco, stando a quanto ha comunicato un funzionario del Sbu, il servizio di sicurezza ucraino, sarebbe avvenuto in acque internazionali quando la nave si trovava «a 2mila chilometri dall’Ucraina». 🔗 Leggi su Open.online
