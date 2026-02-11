L’Indonesia si muove verso l’acquisizione degli M-346F di Leonardo

Durante il Singapore Airshow 2026, Leonardo ha annunciato di aver firmato una lettera di intenti con le autorità indonesiane. L’obiettivo è fornire e supportare gli aerei M-346F di Leonardo, con l’Indonesia che si avvicina a questa acquisizione. La firma apre la strada a una possibile collaborazione tra le parti, anche se ancora non ci sono dettagli definitivi. La notizia arriva in un momento in cui l’Indonesia intensifica i suoi investimenti nel settore aeronautico.

In occasione del Singapore Airshow 2026 tenutosi tra il 3 e l’8 fabbraio, Leonardo ha annunciato la firma di una lettera di intenti con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica indonesiana, volta a cooperare per la fornitura e il supporto del velivolo Leonardo M-346 F Block 20. La lettera fa seguito alla selezione dell’M-346 da parte della Difesa indonesiana per rispondere alle esigenze di addestramento e capacità di combattimento. Il programma fornirà un contributo importante nel perseguimento di un piano di modernizzazione della flotta aerea dell’Indonesia, sfruttando la tecnologia avanzata e le prestazioni dell’M-346 per sostituire modelli obsoleti, come il BAE “Hawk”, tra gli altri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

