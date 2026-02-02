Bologna-Milan | DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Domani sera alle 20:45, Bologna e Milan si sfidano allo stadio Dall'Ara per la 23^ giornata di Serie A. La partita si presenta come un match importante per entrambe le squadre e sarà visibile in diretta su DAZN o Sky, a seconda dell’abbonamento. I tifosi potranno seguire il match in tv o in streaming online, senza perdere neanche un minuto dell’azione.

Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero. Noi di 'PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Roma-Milan, 22ª giornata di Serie A 202526, si svolgerà domenica 25 gennaio alle 20:45.

