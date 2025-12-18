Napoli Milan il pronostico di Silenzi | Tifo per gli azzurri Mi auguro che possano vincere la Supercoppa Sulla mia amicizia con Allegri…

Andrea Silenzi, ex attaccante di Napoli, Torino e Nottingham Forest, si pronuncia sulla sfida tra Napoli e Milan. Tifa per gli azzurri e sogna di vedere il tricolore tornare a Napoli, condividendo anche ricordi emozionanti della sua esperienza in maglia partenopea. La sua intervista rivela passione, amicizia con Allegri e una speciale nostalgia per la notte magica del 1990, quando il Napoli trionfò nella Supercoppa Italiana.

© Calcionews24.com - Napoli Milan, il pronostico di Silenzi: «Tifo per gli azzurri. Mi auguro che possano vincere la Supercoppa. Sulla mia amicizia con Allegri…»

Napoli Milan, Silenzi in un’intervista ha parlato della sua esperienza con i partenopei e si è proiettato anche sulla sfida di Supercoppa Andrea Silenzi, ex attaccante di Napoli, Torino e Nottingham Forest, ricorda con emozione la sua notte magica in maglia azzurra: l’esordio in Supercoppa Italiana del 1990, un 5-1 alla Juventus con doppietta e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

