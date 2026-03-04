Napoli costi aumentati di oltre 100 milioni in due anni | De Laurentiis pronto a frenare la spesa

Il club di calcio di Napoli ha visto i costi salire di oltre 100 milioni in due anni, spingendo il presidente a preparare misure di contenimento. La crescita delle spese riguarda vari aspetti della gestione e delle operazioni del team, che si trova ora a dover gestire questa situazione. De Laurentiis ha annunciato l’intenzione di limitare ulteriormente le uscite per mantenere l’equilibrio economico.

