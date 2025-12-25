Napoli Maddalena 35enne sorpreso con droga | arrestato dalla Polizia
A vico XII Duchesca gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato arrestano un 35enne gambiano sorpreso a cedere droga e trovato con metanfetamina e hashish.. Napoli Maddalena – Proseguono senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della città. Nel pomeriggio del 23 dicembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio e alla resistenza a Pubblico Ufficiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Maddalena, sorpreso con la droga. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato - Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze ... napolivillage.com
