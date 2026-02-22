Magistrati contro riforma | Vibo Valentia alza la voce sorteggi

In risposta alla riforma della giustizia, i magistrati di Vibo Valentia hanno espresso forti proteste. La causa principale è il timore che le modifiche possano ridurre l’indipendenza dei giudici. Durante un’assemblea pubblica, hanno criticato le nuove norme e chiesto un confronto più approfondito. La protesta si è concentrata sulla percezione di un rischio per l’autonomia delle procure locali. La discussione si sposta ora sulla possibilità di coinvolgere altri territori.

Vibo Valentia si è fatta sentire la voce del dissenso contro la riforma della giustizia in discussione. Un incontro promosso dall’Anpi ha la partecipazione di magistrati e avvocati che hanno espresso forti critiche, definendo la riforma “inutile e dannosa” e sollevando preoccupazioni sull’autonomia del potere giudiziario e sul futuro del Consiglio Superiore della Magistratura. L’iniziativa, tenutasi presso l’auditorium della Biblioteca comunale, ha un acceso dibattito sulle implicazioni della riforma e sulle possibili conseguenze per il sistema giudiziario italiano. La giornata di dibattito a Vibo Valentia ha rappresentato un momento di confronto significativo nel contesto del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

