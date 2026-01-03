Trianon Viviani | Epifania con l’omaggio a Roberto De Simone
Il Trianon Viviani inaugura il nuovo anno con un omaggio a Roberto De Simone, proseguendo il proprio calendario culturale dopo le ultime rappresentazioni della Cantata dei Pastori di Peppe Barra. Un’occasione per approfondire e riscoprire le opere e l’eredità del compositore e artista, mantenendo vivo l’impegno verso la tradizione e la qualità artistica.
Un Omaggio a Roberto De Simone apre la programmazione del nuovo anno del Trianon Viviani, dopo le ultime recite del classico appuntamento natalizio con la Cantata dei Pastori di Peppe Barra.Martedì 6 gennaio, dalle 17, il teatro pubblico di Forcella ricorda il grande compositore, regista e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Al Trianon Viviani danza, comicità e l’omaggio a Luca De Filippo
Leggi anche: Secondo week end di eventi per la rassegna “Natale Senza Confini 2025” con omaggio a Roberto De Simone e l’opera teatrale con Andrea Renzi
Trianon Viviani: Epifania con l’omaggio a Roberto De Simone - Un Omaggio a Roberto De Simone apre la programmazione del nuovo anno de l Trianon Viviani, dopo le ultime recite del classico appuntamento natalizio con la Cantata dei Pastori di Peppe Barra. napolitoday.it
Trianon Viviani, 46 eventi fra tradizione e contemporaneità - "In questa seconda parte di stagione ho cercato di diversificare le scelte per andare incontro alle richieste di un pubblico più vasto con tanti spettacoli teatrali e musicali, ma anche stand up ... ansa.it
Trianon, una stagione "appassiunata" ed esplosiva con 46 spettacoli in 5 mesi - Nei primi cinque mesi del 2026 non ci sarà un attimo di tregua al Trianon- rainews.it
Auguri a tutti di buon anno Il 19 febbraio sarò al teatro Trianon Viviani con il mio spettacolo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.