Trianon Viviani | Epifania con l’omaggio a Roberto De Simone

Il Trianon Viviani inaugura il nuovo anno con un omaggio a Roberto De Simone, proseguendo il proprio calendario culturale dopo le ultime rappresentazioni della Cantata dei Pastori di Peppe Barra. Un’occasione per approfondire e riscoprire le opere e l’eredità del compositore e artista, mantenendo vivo l’impegno verso la tradizione e la qualità artistica.

