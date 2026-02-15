Alisson Santos tira il Napoli fuori dal burrone Dei campioni d’Italia è rimasto il carattere
Alisson Santos ha deciso di intervenire e ha riportato il Napoli sulla strada giusta, dopo settimane di risultati deludenti. La sua presenza in campo ha portato energia e determinazione, aiutando i partenopei a riacquistare fiducia. La squadra di Conte, ora più compatta, si prepara a una ripresa importante grazie anche al suo contributo.
Alisson Santos cambia la vita del Napoli. Tira la squadra di Conte fuori dal burrone in cui era scivolata. Il Napoli era a un passo dalla sconfitta e da una crisi dalle conseguenze imprevedibili (il clima in città non è dei migliori). Alisson Santos vuol dire che anche il Napoli ha il suo mercato di gennaio. A costo zero ma comunque mercato. Nella sera in cui la Roma ha esibito ancora una volta Malen autore di un'altra doppietta, il Napoli ha ripreso la partita per i capelli con il 24enne brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting. Conte l'ha buttato in campo al minuto 71, subito dopo il secondo vantaggio della squadra di Gasperini.
Napoli, il carattere dei campioni
Il Napoli conquista tre punti importanti battendo il Genoa al Marassi.
Napoli-Roma 2-2, Alisson Santos pareggia a dieci minuti dal termine (LIVE)
Alisson Santos ha segnato il gol del pareggio a dieci minuti dalla fine della partita tra Napoli e Roma, disputata al Maradona.
Alisson Santos gol, che bordata! Il brasiliano in lacrime per la felicitàAlisson Santos ha segnato il gol del momentaneo pareggio del 2-2 contro la Roma. Una rete di ottima fattura per il brasiliano.
Alisson Santos, il brasiliano che surfa la vita: ambidestro, in campo è un destabilizzatoreAlisson Santos, dalla C alla Champions, festeggia i gol surfando la vita, chi è il nuovo brasiliano del Napoli (A Bola)
Si conclude il match al Maradona Finisce in pareggio con i gol di Malen (doppietta), Spinazzola e Alisson Santos
Alisson Santos la riprende con una sassata di destro dal limite! Un lampo del nuovo acquisto del Napoli sorprende Svilar, ora è 2-2 al Maradona: come finirà