Alisson Santos ha deciso di intervenire e ha riportato il Napoli sulla strada giusta, dopo settimane di risultati deludenti. La sua presenza in campo ha portato energia e determinazione, aiutando i partenopei a riacquistare fiducia. La squadra di Conte, ora più compatta, si prepara a una ripresa importante grazie anche al suo contributo.

Alisson Santos cambia la vita del Napoli. Tira la squadra di Conte fuori dal burrone in cui era scivolata. Il Napoli era a un passo dalla sconfitta e da una crisi dalle conseguenze imprevedibili (il clima in città non è dei migliori). Alisson Santos vuol dire che anche il Napoli ha il suo mercato di gennaio. A costo zero ma comunque mercato. Nella sera in cui la Roma ha esibito ancora una volta Malen autore di un’altra doppietta, il Napoli ha ripreso la partita per i capelli con il 24enne brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting. Conte l’ha buttato in campo al minuto 71, subito dopo il secondo vantaggio della squadra di Gasperini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos tira il Napoli fuori dal burrone. Dei campioni d’Italia è rimasto il carattere

Il Napoli conquista tre punti importanti battendo il Genoa al Marassi.

Alisson Santos ha segnato il gol del pareggio a dieci minuti dalla fine della partita tra Napoli e Roma, disputata al Maradona.

