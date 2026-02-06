Domani sera il Toro sfida la Fiorentina alle 20.45. Kean torna titolare, mentre Brescianini e Rugani non sono stati inseriti nella lista Uefa. La squadra di Italiano si presenta con qualche modifica e un obiettivo chiaro: vincere per allontanare le difficoltà di questo inizio di stagione. Prima del match, i dirigenti e i giocatori si sono incontrati nel Viola Park per un confronto che sembra più un segnale che una semplice riunione tecnica.

Un faccia a faccia per dare un segnale, prima ancora che indicazioni tattiche. La nuova Fiorentina di Fabio Paratici è ripartita da qui, da un incontro andato in scena ieri alle 15 al Viola Park nel padiglione della prima squadra, prima dell’allenamento. Un momento voluto e cercato dal nuovo ds, deciso a presentarsi al gruppo guardando tutti negli occhi. Paratici ha salutato uno ad uno i calciatori, soffermandosi con particolare affetto su chi aveva già incrociato durante il suo percorso professionale: da Kean, Fagioli e Rugani, avuti come giocatori ai tempi della Juventus, a Solomon, scelto quando era al Tottenham, fino a Fortini, legato al dirigente da una storica amicizia familiare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La squadra: domani sera il Toro (20.45). Kean torna titolare. Brescianini e Rugani fuori dalla lista Uefa

Approfondimenti su Fiorentina Paratici

La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei giocatori per la Conference League 20252026.

Ieri pomeriggio, la Fiorentina è tornata in campo per allenarsi dopo un giorno di riposo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fiorentina Paratici

Argomenti discussi: CHAMPIONS, DOMANI SERA IL RITORNO CON LAS PALMAS, ISHIKAWA: SCENDIAMO IN CAMPO CON LA GIUSTA MENTALITA’; Domani sera due posticipi per la Serie A1. Cambio in panchina per il Breganze.; Domani sera con Soria per un posto nei Playoff Round di Coppa Cev.; Liverpool v Qarabag: Champions League team news.

La squadra: domani sera il Toro (20.45). Kean torna titolare. Brescianini e Rugani fuori dalla lista UefaUn faccia a faccia per dare un segnale, prima ancora che indicazioni tattiche. La nuova Fiorentina di Fabio Paratici ... sport.quotidiano.net

Milanello, oggi giorno di riposo per la squadra. Domani la ripresaCome da programma ieri mattina la squadra si è allenata a Milanello in vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna: presente anche Zlatan Ibrahimovic nel centro sportivo ... milannews.it

Il Toro ci prova, ma è troppa Inter: NERAZZURRI IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA La squadra di Chivu fa un passo verso la finale di Roma, raggiungendo il penultimo atto della competizione grazie alle reti di Bonny e Diouf in quel di Monza A nulla serve facebook