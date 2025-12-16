Conti correnti costi aumentati del 23% con una spesa media di 100 euro all'anno | l'analisi di Bankitalia

Secondo i dati di Bankitalia, i costi dei conti correnti sono cresciuti del 23%, con una spesa media superiore a 100 euro all'anno. L'aumento delle commissioni sulle operazioni ha contribuito a questa crescita, incidendo sui bilanci dei consumatori e modificando le abitudini di gestione finanziaria.

Secondo i nuovi dati della Banca d'Italia, la spesa media per la gestione di un conto corrente ha superato i 100 euro annui, spinta soprattutto dall'aumento delle commissioni sulle operazioni. I conti online restano più economici, ma l'uso più intenso dei servizi continua a far salire i costi per i correntisti. Conti correnti, in 10 anni costi aumentati del 23%: la spesa media supera i 100 euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Conti correnti, in 10 anni costi aumentati del 23%: la spesa media supera i 100 euro ... tg24.sky.it

Conti correnti, il costo aumenta a 101 euro. Più cari anche quelli online: salgono a 30,6 euro - Nel 2024 aumentano i costi dei conti correnti bancari online: «Sono diminuiti i prezzi unitari dei servizi, mentre è aumentata l'operatività. msn.com

Conti correnti, il costo aumenta a 101 euro. Più cari anche quelli online: salgono a 30,6 euro - Nel 2024 aumentano i costi dei conti correnti bancari online: «Sono diminuiti i prezzi unitari dei servizi, mentre è aumentata l’operatività. msn.com

Banca d'Italia, giù i tassi ma salgono i costi dei conti correnti: ecco chi pagherà di più

