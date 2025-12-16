Conti correnti costi aumentati del 23% con una spesa media di 100 euro all'anno | l'analisi di Bankitalia

Secondo i dati di Bankitalia, i costi dei conti correnti sono cresciuti del 23%, con una spesa media superiore a 100 euro all'anno. L'aumento delle commissioni sulle operazioni ha contribuito a questa crescita, incidendo sui bilanci dei consumatori e modificando le abitudini di gestione finanziaria.

Secondo i nuovi dati della Banca d'Italia, la spesa media per la gestione di un conto corrente ha superato i 100 euro annui, spinta soprattutto dall'aumento delle commissioni sulle operazioni. I conti online restano più economici, ma l'uso più intenso dei servizi continua a far salire i costi per i correntisti. Fanpage.it

