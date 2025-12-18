Fermano cliente e scoprono piazza di spaccio | droga armi e allaccio abusivo alla rete elettrica

Durante un normale controllo, la Polizia ha scoperto una piazza di spaccio nel quartiere del Cavone a Napoli. Fermando un cliente, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando droga, armi e un allaccio abusivo alla rete elettrica. Un intervento che svela un inquietante giro illecito nel cuore della città, con conseguenze che preoccupano la sicurezza pubblica e la comunità locale.

