Fermano cliente e scoprono piazza di spaccio | droga armi e allaccio abusivo alla rete elettrica
Durante un normale controllo, la Polizia ha scoperto una piazza di spaccio nel quartiere del Cavone a Napoli. Fermando un cliente, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando droga, armi e un allaccio abusivo alla rete elettrica. Un intervento che svela un inquietante giro illecito nel cuore della città, con conseguenze che preoccupano la sicurezza pubblica e la comunità locale.
La Polizia ha scoperto una piazza di spaccio nella zona del Cavone, a Napoli; gli agenti sono arrivati all'abitazione dopo avere fermato un cliente appena uscito in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
