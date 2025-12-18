Fermano cliente e scoprono piazza di spaccio | droga armi e allaccio abusivo alla rete elettrica

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo, la Polizia ha scoperto una piazza di spaccio nel quartiere del Cavone a Napoli. Fermando un cliente, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando droga, armi e un allaccio abusivo alla rete elettrica. Un intervento che svela un inquietante giro illecito nel cuore della città, con conseguenze che preoccupano la sicurezza pubblica e la comunità locale.

Immagine generica

La Polizia ha scoperto una piazza di spaccio nella zona del Cavone, a Napoli; gli agenti sono arrivati all'abitazione dopo avere fermato un cliente appena uscito in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sgomberato un immobile di San Berillo occupato abusivamente e con allaccio irregolare alla rete elettrica

Leggi anche: Catania, energia elettrica gratis: scoperto allaccio abusivo in una palazzina di via Plaia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.