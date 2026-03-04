Aggressione ad un uomo a Porta Capuana cranio spaccato è in fin di vita al Pellegrini
Una violenta aggressione si è verificata in vico Sant’Anna, a Porta Capuana, coinvolgendo un uomo non ancora identificato. L’uomo ha riportato un trauma cranico grave e si trova in condizioni critiche al nosocomio Pellegrini. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.
