Aggressione ad un uomo a Porta Capuana cranio spaccato è in fin di vita al Pellegrini

Una violenta aggressione si è verificata in vico Sant’Anna, a Porta Capuana, coinvolgendo un uomo non ancora identificato. L’uomo ha riportato un trauma cranico grave e si trova in condizioni critiche al nosocomio Pellegrini. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.