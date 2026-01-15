Sci Alpinismo Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel Cardona si impone tra gli uomini

Si è appena conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 a Courchevel. In questa tappa, Giulia Murada si è distinta nella sprint femminile salendo sul podio, mentre tra gli uomini Cardona ha ottenuto la vittoria. L’evento ha confermato l’interesse e l’elevato livello della competizione, offrendo uno scorcio sulle performance dei migliori atleti del settore.

Si è da poco conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo sci alpinismo 2025-2026. In Francia, a Courchevel, in attesa della prova vertical di domani, si sono oggi disputate le due Sprint maschili e femminili al termine delle quali l’Italia è nuovamente salita sul podio, portando già a quattro le gare con medaglia in questo inizio di stagione. Tra gli uomini, è stato lo spagnolo Corr Oriol Cardona a vincere la finale, chiudendo la prova con il tempo di 2’41?6. Dietro di lui si è piazzato il transalpino Thibault Anselmet con un ritardo si soli 3.7 secondi. Completa il podio l’atleta neutrale Nikita Filippov (+4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uomini Leggi anche: Sci alpinismo, Giulia Murada e Katia Mascherona salgono sul podio nella Sprint femminile. Kistler trionfa tra gli uomini Leggi anche: Sci alpinismo: due valtellinesi sul podio nella prima Sprint Race di Coppa del mondo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giulia Murada terza nella Sprint di Coppa del mondo di Sci alpinismo 2025 - 2026 a Courchevel · Risultati SkiMo oggi; Giulia Murada e Nicolò Canclini campioni tricolori della sprint, a San Martino di Castrozza assegnati anche i titoli giovanili; Sci alpinismo: sono valtellinesi i campioni italiani della Sprint Race; Sci Alpinismo, i convocati dell’Italia per la seconda tappa di CdM a Courchevel. Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uomini - Si è da poco conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo sci alpinismo 2025- oasport.it SCI ALPINISMO / Matteo Blangero bronzo nella sprint dei Campionati Italiani in Primiero - In campo femminile Giulia Murada (Esercito) ha confermato il successo del 2025, precedendo la compagna di squadra Alba De Silvestro e la valtellinese Katia Mascherona (Fiamme Gialle). targatocn.it

Scialpinismo: Canclini e Murada campioni italiani 2026 nella sprint - Nicolò Ernesto Canclini e Giulia Murada sono i nuovi campioni italiani di scialpinismo nella specialità olimpica sprint ... discoveryalps.it

