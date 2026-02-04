Splendido argento per Miriam Vece nel chilometro da fermo agli Europei Vince la francese Gros

L’Italia torna a sorridere agli Europei di ciclismo su pista a Konya. Miriam Vece conquista un argento nel chilometro da fermo, arrivando seconda dietro alla francese Gros. La gara si è svolta nel velodromo turco, e Vece ha dato tutto fino all’ultimo metro. È stata una buona prestazione che permette all’Italia di aprire con entusiasmo questa quarta giornata di competizioni.

Subito a podio l'Italia nella quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. Nel velodromo turco ad esultare è Miriam Vece che coglie il secondo posto nel chilometro con partenza da fermo. Gara interpretata al meglio dalla velocista italiana che stamattina aveva realizzato il record nazionale. Tempi che si alzano dopo le fatiche del mattino: 1:04.106 a 56.157 kmh che vale l'argento, ennesima medaglia continentale della carriera per l'azzurra. A trionfare è la favorita, la francese Mathilde Gros: 1:03.682, più di quattro decimi di vantaggio su Vece, tutto facile per la transalpina.

