Si intensificano le voci e le speculazioni riguardo al ruolo di Luigi Lovaglio come amministratore delegato di Montepaschi. Recentemente, l'agenzia Reuters ha riportato un presunto sostegno del Ministero dell’Economia, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi sulla governance della banca, che potrebbero influenzare il suo futuro assetto.

È caos di speculazioni intorno al nome di Luigi Lovaglio, l'amministratore delegato del Montepaschi. Ieri l'agenzia Reuters ha sparato la notizia di un presunto appoggio del ministero dell'Economia per la conferma dell'amministratore delegato, anche se ben difficilmente il Tesoro metterà becco nella formazione della nuova governance di Mps. Da un lato, è vero che un mese fa il ministro Giancarlo Giorgetti ha espresso compiacimento per l'operato di Lovaglio, ma ha anche ribadito che il Mef è ormai sotto al 5% e vuole mantenersi socio silente del gruppo. In ogni caso, anche se così fosse, non significherebbe che Lovaglio alla fine verrà riconfermato ai vertici di Rocca Salimbeni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps, caos intorno al nome di Lovaglio

Leggi anche: Mps–Mediobanca, indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio; al centro dell’inchiesta “patti occulti, acquisti concertati e manovre opache"

Leggi anche: Scalata di Mps a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mps, il gruppo Caltagirone sale intorno al 9% - Manovre in corso nell’azionariato di Mps, in vista dell’assemblea straordinaria del 17 aprile che dovrà approvare l’aumento di capitale in vista dell’Offerta su Mediobanca. ilsole24ore.com

Schianto e caos, intorno alle 17.20 di venerdì 16 gennaio 2026, nel tratto di via Mantova che conduce dalla uscita dell'autostrada alla grande rotatoria di via Zaist, non distante dall'area di servizio Kerakol e dal Burger King. Per cause da accertare, una Fiat Pa - facebook.com facebook