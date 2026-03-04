Moviola Como Inter il pensiero del CDS | Manca un giallo

Dopo lo 0-0 tra Como e Inter, il Corriere dello Sport analizza gli episodi arbitrali della partita. La moviola si concentra sulle decisioni prese durante il match, evidenziando alcuni momenti chiave. Il quotidiano sottolinea come manchi un episodio di cartellino giallo in alcune fasi della partita. La relazione dettagliata si basa sulle immagini e sui replay della gara.

Moviola Como Inter. Il giorno dopo lo 0-0 tra Como e Inter, il Corriere dello Sport passa al setaccio gli episodi arbitrali della sfida. La direzione di Marco Di Bello viene promossa con un 6,5: una gestione definita improntata al buonsenso, in una gara non particolarmente complicata sotto il profilo disciplinare. Secondo il quotidiano, Di Bello ha puntato molto sul dialogo e sulla prevenzione, accompagnando la partita fino al fischio finale senza estrarre neppure un cartellino e fischiando appena 21 falli. Un approccio morbido, facilitato anche dall’atteggiamento delle due squadre, più concentrate sul gioco che sulle scorrettezze. Nel dettaglio, non si registrano episodi decisivi nelle due aree di rigore né situazioni che avrebbero richiesto un intervento differente dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

