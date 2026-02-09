Moviola Sassuolo Inter CdS | promosso Chiffi ma lo 0-1 è…

La partita tra Sassuolo e Inter si chiude con un netto 0-5 per i nerazzurri, ma non manca qualche polemica sull’arbitraggio. Nonostante una vittoria schiacciante, il giudice di gara Chiffi viene promosso dalla Commissione arbitrale, ma l’1-0 iniziale suscita comunque qualche interrogativo.

Moviola Sassuolo Inter. La larga vittoria dell’ Inter sul campo del Sassuolo, chiusa con un netto 0-5, non ha evitato qualche discussione legata alla direzione arbitrale. Il Corriere dello Sport promuove con una sufficienza la prova di Daniele Chiffi, pur sottolineando diverse imperfezioni nella gara. Secondo il quotidiano, la partita ha comunque presentato diversi episodi da gestire: sedici falli complessivi, un’espulsione (Matic), un’ammonizione e alcune sbavature che hanno reso la prestazione dell’arbitro meno lineare del previsto. L’episodio più discusso resta il gol dello 0-1 firmato da Bisseck.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Il calcio di Serie A torna sotto i riflettori con il match tra Sassuolo e Inter, giocato al Mapei Stadium.

La partita tra Sassuolo e Inter si è accesa subito con polemiche sull’arbitraggio di Chiffi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

INTER - SASSUOLO CON IL RITORNO ALLA VITTORIA! RISULTATO GIUSTO CHE MIRACOLO TI SERVE AL FANTA

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, Chiffi bene ma non benissimo: ha commesso un errore. La moviola – CdS; Perché il gol dell'1-0 in Sassuolo-Inter andava annullato: la moviola; Inter-Torino, moviola CdS: Marchetti ok ma fiscale il giallo ad Esposito. Il VAR; Primo gol da annullare, ma il Var non poteva intervenire. La moviola del CorSport su Sassuolo-Inter 0-5.

Sassuolo-Inter, moviola CdS: Chiffi sufficiente, ok annullare il gol di Thorstvedt. Thuram…L'analisi dell'operato del direttore di gara e il focus sugli episodi della sfida vinta per 5-0 dall'Inter di Chivu ... msn.com

Moviola Sassuolo Inter, Graziano Cesari ha analizzato così gli episodi avvenuti nel 5-0 del Mapei Stadium. Le sue paroleMoviola Sassuolo Inter, Graziano Cesari ha analizzato così gli episodi avvenuti nel 5-0 del Mapei Stadium. Le sue parole Il rotondo 0-5 con cui l’Inter ha espugnato il Mapei Stadium non spegne le pole ... calcionews24.com

Dubbi VAR in Sassuolo-Inter: il gol di Bisseck nasce da un offside di Thuram https://www.internews24.com/moviola-sassuolo-inter-chiffi-gol-bisseck/ #Moviola #SassuoloInter #Chivu facebook

Moviola CdS - Sassuolo-Inter, #Thuram sembra oltre Muharemovic: rete da annullare x.com