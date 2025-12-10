Moviola Inter Liverpool per il CdS Lautaro non è da espulsione Si è salvato grazie…
Durante la partita tra Inter e Liverpool, la moviola ha analizzato un episodio che coinvolge Lautaro Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante nerazzurro non sarebbe stato da espulsione, salvandosi da un provvedimento disciplinare. L’episodio ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, sottolineando l’importanza delle decisioni arbitrali in partite di alto livello.
Un episodio controverso ha segnato i primi minuti della sfida di San Siro di Champions League tra l' Inter e il Liverpool, coinvolgendo il capitano dei nerazzurri Lautaro Martínez. L'analisi del Corriere dello Sport evidenzia come l'attaccante argentino abbia rischiato seriamente l'espulsione. L'attaccante ha commesso un'entrata molto dura sul difensore scozzese del Liverpool Andrew Robertson. Nonostante la violenza del gesto, Lautaro è stato graziato dal cartellino rosso perché è riuscito a rannicchiare le gambe appena prima dell'impatto, un gesto atletico e istintivo che ha mitigato la potenziale gravità del contatto.
