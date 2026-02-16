Ezpeleta | Priorità alla crescita della MotoGP non alla monetizzazione immediata

Ezpeleta ha annunciato che la priorità della MotoGP sarà la crescita sportiva, non il guadagno a breve termine. La decisione arriva dopo settimane di discussioni con team e sponsor, che chiedevano investimenti più sostenibili. Nei prossimi mesi, si lavorerà per rafforzare il campionato, puntando su nuovi tracciati e regolamenti più equi.

Il mondo della MotoGP è in fase di profondo rinnovamento, guidato da una combinazione di leadership interna e sostegno di investitori internazionali. Un dirigente spagnolo di 35 anni sta assumendo un ruolo sempre più centrale, in una dinamica che vede la continuità della famiglia Ezpeleta dialogare con nuove leve decisionali e con la spinta di Liberty Media. In questo contesto, si delineano obiettivi di espansione globale e di consolidamento del marchio, senza perdere di vista la qualità dello spettacolo e la gestione sportiva. Al centro della cornice c’è Carlos Ezpeleta, madrileno di 35 anni e laureato in ingegneria meccanica, che potrebbe ereditare responsabilità chiave all’interno dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Ezpeleta: "Priorità alla crescita della MotoGP, non alla monetizzazione immediata Approvato il regolamento della prima Cer del comune di Rimini: priorità alla lotta alla povertà energetica Il Comune di Rimini ha approvato il regolamento per la prima Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di favorire iniziative volte a ridurre la povertà energetica. ChatGPT si prepara alla monetizzazione tramite pubblicità: i segnali nel codice beta dell’app Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ezpeleta: Abbiamo fretta di gettare le basi per la crescita della MotoGP, non di monetizzarlaCarlos Ezpeleta, direttore sportivo del Mondiale MotoGP ed uno dei dirigenti più influenti del campionato, sottolinea i cambiamenti a livello strategico che ha comportato il passaggio dalla proprietà ... msn.com