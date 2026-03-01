Durante il Gran Premio di Thailandia, Marco Bezzecchi ha ottenuto la vittoria, diventando il principale sfidante di Marc Marquez per il campionato. Marquez si è ritirato a causa di problemi tecnici, mentre Acosta si è posizionato in testa alla classifica di giornata. Aprilia ha mostrato un buon andamento, mentre Ducati ha incontrato alcune difficoltà durante la gara.

Aprilia in forma, Ducati sfortunata e in leggera difficoltà ma soprattutto un Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio di Thailandia e diventa lo sfidante più accreditato di Marc Marquez per il Mondiale piloti. Ma occhi puntati anche su Pedro Acosta. E’ questo il primo verdetto della MotoGp dopo un frenetico weekend sulla pista di Buriram. Una stagione che si preannuncia più aperta e competitiva rispetto allo scorso anno e con nuovi protagonisti. Bezzecchi, caduto ieri mentre era primo nella Sprint, si è rifatto vincendo con autorità la prima vera gara della nuova stagione. Pecco Bagnaia appare ancora in crisi, mentre Raul Fernandez cresce gara dopo gara. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Moto Gp: subito super Bezzecchi Marquez si ritira, Acosta leader

MotoGp, Thailandia: Bezzecchi domina, ma è Acosta il primo leader, Marquez fora e si ritiraBuriram (Thailandia) 1 marzo 2026 - Nella sprint un errore gli è costato la vittoria, ebbene nessuno poteva però togliergli il riscatto nella gara...

Moto gp, Bez spreca, Marquez e Acosta ci sono: favoriti e strategie del gp di ThailandiaBuriram, 28 febbraio 2026 – È partito all’insegna dello spettacolo il primo weekend della stagione Moto gp 2026.

