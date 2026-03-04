Per gli anziani morti in ambulanza ipotesi riesumazione il volontario indagato si difende | Io non c’entro nulla

La Procura di Forlì sta considerando di chiedere l’esumazione delle salme di quattro anziani deceduti dopo trasporti in ambulanza, nel quadro di un’indagine che vede indagato per omicidio premeditato un autista soccorritore di 27 anni. Un volontario coinvolto si difende dichiarando di non aver nulla a che vedere con quanto accaduto. La decisione sulla possibile riesumazione sarà presa nelle prossime settimane.

La Procura di Forlì starebbe valutando di chiedere l’esumazione delle salme di quattro anziani deceduti dopo trasporti sanitari effettuati in ambulanza, nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato per omicidio premeditato un autista soccorritore di 27 anni. Il giovane, dipendente della Croce Rossa e responsabile dei giovani dell’associazione a Forlimpopoli, è accusato di aver premeditato e provocato la morte di cinque pazienti durante trasferimenti secondari tra strutture sanitarie del Forlivese. È stato sospeso dal servizio e respinge ogni addebito: “Io non c’entro nulla con questi decessi, ho portato agli inquirenti tutti i documenti che penso mi scagionino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, "erano già in condizioni critiche"

Chi è il soccorritore accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza: "Assurdo, tutti malati gravi, non c'entro nulla"

