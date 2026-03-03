Forlì cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi | indagato un autista | Omicidi premeditati e con sostanze letali

A Forlì, cinque persone sono morte in incidenti che coinvolgono un'ambulanza negli ultimi mesi e un autista è stato iscritto nel registro degli indagati. L’autista, un giovane operatore, ha negato ogni responsabilità e ha dichiarato di essere sconvolto dalle accuse. Le autorità stanno approfondendo i fatti e valutando le circostanze di ciascun caso.

Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute nel giro di pochi mesi durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. L'accusa è di omicidio volontario. Il giovane è stato sospeso dall'associazione. La procura mantiene stretto riserbo sullo svolgimento dell'inchiesta, affidata ai carabinieri del nucleo operativo con il Nas. Ci sarebbero anche altri casi su cui svolgere accertamenti. I decessi, da febbraio a novembre 2025, sono avvenuti nel corso o dopo il trasferimento dei pazienti, anziani con gravi patologie, da case di cura dove erano ospitati agli ospedali del territorio.