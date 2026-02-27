Guido Oppido è il chirurgo che ha operato Domenico. Nel suo passato emergono alcune vicende che attirano l'attenzione. Antonio Caliendo, padre di Domenico, ha dichiarato di non voler più avere contatti con il medico, esprimendo disappunto nei suoi confronti. La situazione riguarda quindi il rapporto tra il professionista e la famiglia del paziente.

Antonio Caliendo, il papà del piccolo Domenico, è stato chiaro: “Il professor Oppido adesso non lo voglio vedere manco da lontano. Sarà la magistratura a fare chiarezza, certo, ma preferisco non incontrarlo”. La rabbia dei genitori è tanta, incalcolabile, soprattutto nei confronti di Guido Oppido, direttore del reparto di Cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite all’ospedale Monaldi di Napoli. L’uomo su cui adesso viene puntato addosso il faro delle responsabilità per il fallimento di un trapianto di cuore, costato prima sessanta giorni di coma farmacologico e poi la vita al piccolo bambino di Napoli, poco più di due anni.. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi è Guido Oppido, il chirurgo che ha operato Domenico: cosa spunta nel suo passato

Domenico, il super-chirurgo da 3mila interventi: chi spunta tra i 6 indagatiIl piccolo Domenico non ce l’ha fatta, la sua vita è stato un sospiro d’amore verso i suoi genitori, che hanno lottato con tutte le loro forze.

Il chirurgo che ha operato Vonn: «Ho cercato di non farmi condizionare dal fatto che fosse una campionessa»Il «grazie» più emozionante è arrivato proprio da Lindsey Vonn, che in un post su Instagram l’11 gennaio ha scritto: «Grazie a tutto l’incredibile...

Temi più discussi: Bimbo trapiantato, Guido Oppido: bisturi esperto del Monaldi, ma poco amato da colleghi e staff; Trapianto di cuore su Domenico, indagato il cardiochirurgo Oppido per 10 anni al Sant’Orsola. L’ex primario: Collega preparatissimo; Domenico morto a Napoli, il dottore che l'ha operato: Abbiamo lottato ogni secondo. È un giorno molto doloroso; Qui troppi morti. Dieci anni di disastri nell'ospedale del cuore bruciato.

Chi è Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha operato il piccolo Domenico: carriera, indagini e domande aperteFino a poco tempo fa, Guido Oppido era un nome che girava quasi solo nei corridoi degli ospedali, nelle aule dei congressi, sulle pubblicazioni scientifiche. Un cardiochirurgo pediatrico, un primari ... alphabetcity.it

Bimbo trapiantato, Guido Oppido: bisturi esperto del Monaldi, ma poco amato da colleghi e staffChi è il cardiochirurgo del Monaldi al centro della drammatica vicenda. Curriculum e giudizi lusinghieri, ma continue querelle coi collaboratori ... napoli.repubblica.it

la Repubblica. . Il cuore era come "una pietra durissima" e il dottor Guido Oppido, il primario che doveva trapiantare l’organo sul piccolo Domenico, non faceva altro che ripetere: "Questo cuore non farà mai un battito. Non ripartirà mai". Ospedale Monaldi, Nap - facebook.com facebook

«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Sono le parole che, secondo una testimonianza, avrebbe pronunciato il chirurgo Guido Oppido durante le fasi dell’intervento di trapianto sul piccolo Domenic x.com