Morte Domenico i legali del cardiochirurgo Oppido | Fatto l’impossibile per salvarlo

La Procura di Napoli indaga sulla morte di Domenico, il bambino di due anni deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore. I legali del cardiochirurgo Oppido affermano di aver fatto tutto il possibile per salvarlo. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso e le eventuali responsabilità. Le autorità hanno avviato le verifiche sulla procedura medica e sulle condizioni del paziente. La famiglia aspetta chiarimenti sulle circostanze del decesso.

La Procura di Napoli ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Nell’ambito degli accertamenti condotti dal Nas risultano iscritti nel registro degli indagati sei sanitari, tra cui il cardiochirurgo Guido Oppido, che aveva eseguito l’intervento. I legali del medico, Alfredo Sorge e Vittorio Manes, hanno diffuso una dichiarazione in cui esprimono la loro posizione rispetto alla vicenda: "Siamo convinti sin d'ora che ha fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso, e tutto quanto era umanamente possibile, per salvare la vita del piccolo Domenico, peraltro lottando contro il tempo e contro i minuti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Morte del piccolo Domenico, le reazioni e i commentiIl piccolo Domenico è deceduto questa mattina, causando grande dolore tra familiari e cittadini.

Morte di Domenico, il cordoglio del mondo dello spettacoloDomenico è morto, e il mondo dello spettacolo esprime il suo dolore.

