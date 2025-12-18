Frana a Mercogliano l' abate Guariglia comunica la chiusura del santuario di Montevergine a tempo indeterminato

A causa di una grave frana che ha compromesso l'accesso al Santuario di Montevergine, l'Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina annunciano la chiusura temporanea del sito. La decisione, dettata dalla sicurezza e dall’integrità del luogo, resterà in vigore fino a nuove disposizioni, lasciando i fedeli in attesa di un intervento di messa in sicurezza.

L'Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina di Montevergine, comunicano che, a causa del grave evento franoso che ha compromesso la via di accesso al Santuario, il luogo santo resterà chiuso fino a tempo indeterminato.In questo momento delicato si desidera ringraziare le Istituzioni.

