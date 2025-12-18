Santuario di Montevergine chiuso per frana | l’annuncio dell’Abate Guariglia

A causa di una grave frana che ha compromesso l'accesso, il Santuario di Montevergine rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. L’Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina comunicano questa difficile decisione, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei fedeli e dei visitatori. Restate aggiornati per eventuali sviluppi sulla riapertura e sulle misure di sicurezza adottate.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Abate Riccardo Luca Guariglia  e la comunità benedettina di  Montevergine, comunicano che, a causa del grave evento franoso che ha compromesso la via di accesso al Santuario, il luogo santo  resterà chiuso fino a tempo indeterminato. “In questo momento delicato si desidera ringraziare le Istituzioni tutte per la particolare vicinanza alla comunità monastica e all’Abbazia, tra le più rilevanti mete religiose e turistiche nella Provincia di Avellino  e in  Campania ” si precisa in una nota, dopo quanto già affermato nei giorni scorsi. Che prosegue: “Le opere di messa in sicurezza richiederanno tempi non brevi, presumibilmente fino alla primavera del  2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

