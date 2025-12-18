Santuario di Montevergine chiuso per frana | l’annuncio dell’Abate Guariglia

A causa di una grave frana che ha compromesso l'accesso, il Santuario di Montevergine rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. L’Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina comunicano questa difficile decisione, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei fedeli e dei visitatori. Restate aggiornati per eventuali sviluppi sulla riapertura e sulle misure di sicurezza adottate.

L'Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina di Montevergine, comunicano che, a causa del grave evento franoso che ha compromesso la via di accesso al Santuario, il luogo santo resterà chiuso fino a tempo indeterminato. "In questo momento delicato si desidera ringraziare le Istituzioni tutte per la particolare vicinanza alla comunità monastica e all'Abbazia, tra le più rilevanti mete religiose e turistiche nella Provincia di Avellino e in Campania " si precisa in una nota, dopo quanto già affermato nei giorni scorsi. Che prosegue: "Le opere di messa in sicurezza richiederanno tempi non brevi, presumibilmente fino alla primavera del 2026.

Montevergine, i tornanti non sono sicur: il Santuario resta chiuso - Dall'ultimo incontro in Prefettura, le nuove emerse non sono affatto buone per la basilica che si ... ilmattino.it

Montevergine, chiude il Santuario - L'Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina di Montevergine, comunicano che, a causa del grave evento franoso che ha compromesso la via di accesso al Santuario, "il luogo santo resterà c ... ilroma.net

Probabilmente è dal Natale degli anni della guerra che il santuario di Montevergine non rimaneva chiuso per le festività. Stavolta accade per una frana che ha interessato tre tornanti della Provinciale per il santuario mariano in provincia di Avellino. Da tre setti - facebook.com facebook

