A Montevarchi è tempo di Carbonara Festival

A Montevarchi si svolge il Carbonara Festival, un evento gastronomico che si tiene da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 in piazza Varchi. L'iniziativa è dedicata alla celebrazione della carbonara, uno dei piatti più rappresentativi della cucina romana, e attira appassionati e buongustai da diverse zone. La manifestazione offre un’occasione per degustare diverse interpretazioni di questa ricetta tradizionale.