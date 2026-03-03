A Montevarchi è tempo di Carbonara Festival
A Montevarchi si svolge il Carbonara Festival, un evento gastronomico che si tiene da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 in piazza Varchi. L'iniziativa è dedicata alla celebrazione della carbonara, uno dei piatti più rappresentativi della cucina romana, e attira appassionati e buongustai da diverse zone. La manifestazione offre un’occasione per degustare diverse interpretazioni di questa ricetta tradizionale.
Montevarchi si prepara a diventare la capitale del gusto romano. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo2026, piazza Varchi ospiterà il Carbonara Festival, l’evento gastronomico dedicato a uno deipiatti simbolo della tradizione culinaria italiana e, più in generale, ai sapori autentici di Roma.Per tre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Tutto pronto per il "Carbonara Festival": a Palazzo San Giorgio la presentazione ufficialeIl programma si svolgerà sul lungomare Falcomatà, all'altezza della Rosa dei Venti e di piazza Indipendenza fino a domenica 22 febbraio, con ingresso...
Leggi anche: Carbonara Festival con cucina romana, Snow party a Gambarie e teatro: cosa fare a Reggio Calabria nel weekend