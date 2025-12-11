La Roma è pronta a terminare in anticipo il prestito di Ferguson mentre si avvicina la decisione di gennaio
La Roma valuta di terminare anticipatamente il prestito di Evan Ferguson, con una decisione prevista per gennaio. Secondo fonti italiane, il club sarebbe disposto a rispedire l’attaccante al Brighton, segnando un possibile cambiamento nei piani iniziali per la stagione.
Il periodo di Evan Ferguson alla Roma potrebbe volgere al termine in anticipo. Rapporti in Italia suggeriscono che il club è ora disposto a rimandare l’attaccante al Brighton a gennaio. La sua stagione in Serie A è stata difficile: problemi di forma fisica e un lento periodo di adattamento hanno ridotto il suo impatto. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
