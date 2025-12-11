La Roma è pronta a terminare in anticipo il prestito di Ferguson mentre si avvicina la decisione di gennaio

La Roma valuta di terminare anticipatamente il prestito di Evan Ferguson, con una decisione prevista per gennaio. Secondo fonti italiane, il club sarebbe disposto a rispedire l’attaccante al Brighton, segnando un possibile cambiamento nei piani iniziali per la stagione.

