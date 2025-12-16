Lorenzo Fontana | Dagli Usa critiche dure per fare in modo che Ue si prenda responsabilità – Il video

Lorenzo Fontana commenta le recenti critiche degli Stati Uniti all'Unione Europea, sottolineando che si tratta di valutazioni di natura politica. Il ministro evidenzia l'importanza che l'UE assuma le proprie responsabilità, senza interpretare le critiche come segnali di un tentativo di smantellamento dell'Unione stessa.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Riguardo alle critiche fatte all'Unione Europea dagli Usa, ritengo siano critiche politiche ma non credo che questo significhi che qualcuno voglia distruggere l'Unione Europea. Io credo sia un modo, se volete anche abbastanza poco diplomatico, per cercare di fare in modo che l'Europa si prenda delle responsabilità più ampie rispetto a quelle che ha avuto negli ultimi anni. Responsabilità che in parte i leader europei hanno tentato di garantire con l'incremento – addirittura secondo me li' siamo andati oltre le aspettative che avevano gli Stati Uniti, pero' e' una mia opinione personale – del 5% della spesa militare. Open.online

Lorenzo Fontana: Dagli Usa critiche dure per fare in modo che Ue si prenda responsabilità

