Montecalvo fratelli bloccati a Dubai | l’attesa cresce per il rientro in Italia

Nicola e Samuel Iorillo, fratelli imprenditori noti a Montecalvo Irpino, si trovano da diversi giorni bloccati a Dubai, mentre l’attesa per il loro rientro in Italia si fa sempre più lunga. I due sono volati nel mercato degli Emirati e ora si trovano impossibilitati a tornare a casa. La situazione ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari.

Montecalvo Irpino (Avellino) Dubai – Nicola e Samuel Iorillo, fratelli, imprenditori, volti noti a Montecalvo Irpino, sono bloccati da giorni a Dubai. Dovevano rientrare in Italia. Il volo non è mai partito. Sospeso, come molte altre tratte, dopo l'improvviso aggravarsi della situazione internazionale nell'area. Sono tra i numerosi italiani rimasti a terra. Nicola, che negli Emirati coltiva la passione per gli sport acquatici, e Samuel, presidente della Polisportiva Calcio Montecalvo, attendono. Ricevono assistenza. Restano in contatto quando la linea lo consente. Raccontano di udire con frequenza il passaggio di droni e missili diretti verso la base militare della zona.