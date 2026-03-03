Attacco a Dubai arriva la svolta | oggi il rientro in Italia degli studenti bloccati

Oggi pomeriggio partirà un volo speciale da Abu Dhabi a Milano con 200 studenti minorenni che erano a Dubai per il progetto

Rientreranno in Italia oggi pomeriggio con un volo speciale Abu Dhabi-Milano i 200 studenti minorenni che erano a Dubai per il progetto "L'ambasciatore del futuro", promosso da WSC Italia Global Leaders. L'annuncio arriva dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in audizione sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico nelle commissioni di Camera e Senato ha spiegato che «su nostra richiesta domani (oggi per chi legge, ndr) le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese». «Nella regione ci sono oltre 70mila connazionali tra presenze stabili (quasi l'80%) e temporanee.

Valditara: "Possibile rientro studenti bloccati a Dubai tra il 4 e 6 marzo" " Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione degli studenti italiani a Dubai.

Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per Malpensa È previsto per martedì 3 marzo l'arrivo a Milano Malpensa di circa 200 studenti italiani minorenni rimasti bloccati a Dubai dopo l'esplosione del...

