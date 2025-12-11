Monni attacca il commissario sulla peste suina | Strategia inutile servono veterinari

Durante l’assemblea di Coldiretti Toscana a Firenze, Monni ha criticato il commissario sulla gestione della peste suina, sottolineando l’insufficienza delle strategie adottate e la necessità di aumentare il coinvolgimento di veterinari. L’incontro ha evidenziato l’importanza dell’agricoltura come pilastro economico della regione, ribadendo il ruolo fondamentale delle attività agricole per il futuro.

FIRENZE – L'agricoltura non è solo tradizione, è il motore del futuro economico regionale. Questo il messaggio centrale emerso dall'assemblea di Coldiretti Toscana, andata in scena ieri (10 dicembre) al cinema Giunti Odeon di Firenze. Un confronto serrato, dal titolo evocativo Coltivare il futuro, che ha visto i vertici della Regione dialogare con la presidente dell'associazione, Letizia Cesani. Il presidente Eugenio Giani ha tracciato la rotta. "L'agricoltura è una vocazione identitaria della Toscana", ha spiegato. La priorità è sostenere giovani e donne, figure chiave per garantire il ricambio generazionale.