Domenico senza cuore per oltre mezz'ora in sala operatoria mentre cercavano di scongelare quello bruciato

Domenico, un bambino, è stato senza cuore in sala operatoria per più di trenta minuti mentre tentavano di scongelare un cuore considerato bruciato. Le autorità giudiziarie stanno esaminando i verbali dei medici e le conversazioni nelle chat delle infermiere per chiarire quanto accaduto. La Procura sta conducendo le indagini sul caso.

