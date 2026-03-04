Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida suprema dell’Iran | ‘È vendicativo e radicale’

Mojtaba Khamenei è stato nominato nuova Guida Suprema dell’Iran dall’Assemblea degli esperti. È il secondo figlio del precedente leader e ha ricevuto l’incarico dopo la fine del mandato del suo predecessore. La nomina è stata ufficializzata dall’assemblea, che ha deciso di affidargli questa posizione di rilievo nel Paese.

Mojtaba Khamenei, secondogenito del precedente leader, è stato scelto come nuova Guida Suprema dall'Assemblea degli esperti. È noto per esercitare una notevole influenza dietro le quinte e per i solidi legami che mantiene con il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica, nonché con la sua forza paramilitare Basij. Inoltre è ritenuto il più adatto a mantenere il controllo della rete finanziaria costruita dal padre L’Iran ha scelto la sua nuova Guida Suprema. Sarà Mojtaba Khamenei, 56 anni, figlio di Ali Khamenei, il precedente leader, ucciso qualche giorno fa nel corso dell’attacco congiunto Israele-Usa su Teheran. È un politico e religioso con ottime relazioni con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran, ed è considerato più radicale e vendicativo del padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’IranCinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un...

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali nominato nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Chi è Mojtaba Khamenei: cure mediche in Regno Unito, nomina a guida suprema e rete di asset all'esteroUn quadro complesso che unisce vicende personali, influenze militari e patrimoni internazionali: la nomina di Mojtaba Khamenei alimenta nuove fitte di dibattito politico e diplomatico ... notizie.it

L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. Lo riporta Iran International citando fonti informate. La notizia è ripresa anche da Haaretz. Il ministro isr facebook

Guerra, 5° giorno. Muro dell'Iran: "controllo totale" di Hormuz, "nessuna trattativa" con Trump, verso la nomina di Mojtaba Khamenei x.com