Domani interrogo intervista ad Anna Ferzetti | Imparo ogni giorno dalle mie figlie I metal detector? La scuola deve essere un luogo felice e sicuro

Anna Ferzetti ha annunciato che domani terrà un’intervista, spiegando che si ispira ogni giorno alle sue figlie per affrontare le sfide quotidiane. Ha anche parlato dei metal detector nelle scuole, dicendo che l’ambiente scolastico deve essere un luogo felice e sicuro per i ragazzi. Recentemente, le rappresentazioni della scuola sono diventate un tema ricorrente in film e serie televisive.

Negli ultimi tempi, la scuola è diventata sempre di più uno degli spazi narrativi più frequentati da cinema e serie tv. Dopo i boom de “La preside” e “Un professore”, esce al cinema il 19 febbraio “Domani interrogo” con una superlativa Anna Ferzetti nel ruolo di una professoressa. Il film racconta dodici mesi della vita di una docente di inglese che viene destinata a un liceo complesso nella zona periferica di Rebibbia, a Roma, dove l’insegnamento diventa una sfida quotidiana. Gli studenti, spesso etichettati e svalutati, come sottolinea amaramente uno di loro definendosi “spazzatura”, affrontano contesti duri segnati da difficoltà familiari, marginalità sociale, criminalità diffusa e continui stereotipi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Domani interrogo”, intervista ad Anna Ferzetti: “Imparo ogni giorno dalle mie figlie. I metal detector? La scuola deve essere un luogo felice e sicuro” “Domani interrogo”, Anna Ferzetti porta al cinema la realtà della scuola: “L’istruzione è un settore abbandonato e non tutelato” Domani arriva nelle sale il nuovo film di Anna Ferzetti, “Domani interrogo”. Nelle sale dal 19 febbraio "Domani interrogo" di Umberto Carteni con Anna Ferzetti nel ruolo di una prof d'inglese in un liceo di Rebibbia. Il video di Amica.it Questa settimana arriva nelle sale il film Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Anna Ferzetti è una docente nel film Domani interrogo: I professori dovrebbero essere tutelati e invece sono abbandonati; ‘Domani Interrogo’, Anna Ferzetti: Troppi ostacoli per i prof che amano insegnare; Domani Interrogo, Anna Ferzetti in una clip in anteprima esclusiva del Film- HD - Film (2025); Domani interrogo, Anna Ferzetti porta al cinema la realtà della scuola: L'istruzione è un settore abbandonato e non tutelato. Anna Ferzetti: Ho amato molto il ruolo in Domani interrogoIl 19 febbraio arriverà nelle sale italiane Domani interrogo, film di Umberto Carteni, in cui l'attrice interpreta una professoressa ... voto10.it Anna Ferzetti è la prof di Domani interrogo: «Parlare di scuola oggi è necessario»Nelle sale dal 19 febbraio Domani interrogo di Umberto Carteni con Anna Ferzetti nel ruolo di una prof d'inglese in un liceo di Rebibbia. Il video di Amica.it ... amica.it Cinema Ritz di Pinerolo. Il Est Vilaine · Surf Rider. La stampa è unanime: La Grazia è da non perdere e vi aspetta al Cinema Ritz di Pinerolo Con il vincitore della Coppa Volpi a #Venezia82 per la miglior interpretazione maschile Toni Servillo e Anna Ferzetti. facebook