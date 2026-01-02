‘Mi sono caduti addosso i corpi’ | il racconto choc dell’italiano ereo in soccorso dei ragazzi intrappolati a Crans-Montana

Un racconto di emergenza e coraggio a Crans-Montana: Paolo Campolo descrive l’intervento di soccorso tra i corpi caduti durante un incidente nelle Le Constellation. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto e sobrio su un episodio complesso, evidenziando l’importanza della prontezza e dell’umanità nei momenti di crisi. Un racconto che invita a riflettere sulla realtà degli interventi di emergenza in situazioni di rischio.

Il gesto eroico di Paolo Campolo nell'inferno de Le Constellation. «Ho sfondato la porta e mi sono caduti addosso dei corpi. Ragazzi che urlavano, bruciati, che chiedevano aiuto». La voce di Paolo Campolo, 55 anni, italiano residente a Crans-Montana, trema ancora mentre racconta ciò che ha visto la notte di Capodanno. Un racconto che arriva dall'interno dell'inferno: quello del rogo che ha devastato il locale Le Constellation, trasformando una festa in una strage. Campolo, analista finanziario con cittadinanza svizzera, vive a pochi metri dal locale insieme alla compagna e alla figlia diciassettenne.

