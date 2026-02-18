Dal Sud si emigra anche a 75 anni il fenomeno del ricongiungimento con i figli emigrati
Un anziano di 75 anni decide di emigrare dal Sud Italia per riunirsi con i figli residenti all’estero, spinto dalla volontà di vivere insieme nella nuova destinazione. Questa scelta dimostra che anche gli ultra settantenni affrontano il viaggio e i cambiamenti di vita per ricongiungersi con le famiglie lontane. Il fenomeno evidenzia come i legami familiari continuino a guidare le decisioni di migrazione, indipendentemente dall’età.
Il quadro dei flussi migratori interni ed esteri dei giovani italiani è ricostruito dal report Un Paese, due emigrazioni, elaborato da Svimez – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – e presentato a Roma in collaborazione con Save the Children. Lo studio analizza i movimenti di popolazione dal 2002 al 2024, con un focus sui laureati under 35 e sugli effetti territoriali della mobilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti discussi: Cervelli in fuga e nonni con le valige: la doppia emigrazione dal Sud nel rapporto Svimez; Cervelli che scappano: in 20 anni il Sud ha perso più di 300mila laureati; Nonni (meridionali) con valigia. Persino gli anziani emigrano al Nord Italia; Cervelli in fuga dal Sud, ora li seguono anche i genitori. Raddoppiano gli over75 trasferiti al Nord.
