Missile sulla Turchia cosa succede se un paese Nato viene attaccato | il parere del giurista sull'articolo 5

Un missile ha colpito la Turchia, portando alla discussione su cosa succede se un paese membro della NATO viene attaccato. Secondo un giurista, per attivare la difesa collettiva è necessario che il Consiglio atlantico approvi una decisione formale e che ci sia un attacco armato riconosciuto ufficialmente. Questa procedura definisce le modalità di risposta e le condizioni per l’intervento.