Missile verso la Turchia cosa dice l’articolo 5 della Nato | la regola del tutti per uno e il rischio di un’escalation incontrollata

Un missile, probabilmente iraniano, diretto in Turchia è stato intercettato dagli sistemi di difesa della Nato. L’incidente solleva il tema dell’applicazione dell’articolo 5 dell’alleanza, che prevede la difesa collettiva dei membri. L’episodio si inserisce nel quadro di un allargamento del conflitto in Iran, coinvolgendo potenziali rischi di escalation.

L’allargamento del conflitto iraniano con il missile balistico (o un drone) diretto in Turchia e neutralizzato dagli apparati della contraerea Nato apre l’interrogativo sull’applicazione dell’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica. Questo paragrafo stabilisce che un attacco armato contro uno o più membri della Nato è considerato un attacco contro tutti i membri che quindi hanno facoltà di intervenire in difesa del Paese aggredito. La morale è "Uno per tutti, tutti per uno”. Succederà ora? La Nato rischia di venire trascinata nel conflitto? Domande lecite anche se tuttavia, l’applicazione dell’articolo 5 non non è automatica e richiede una profonda valutazione politica unanime ma soprattutto si tende ad imboccare questa strada in casi estremi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Missile iraniano lanciato verso la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo il diritto di rispondere»Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo.

