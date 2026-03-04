Un missile balistico o drone iraniano si è avvicinato alla Turchia, ma è stato intercettato dai sistemi di difesa della Nato. L’evento solleva il dibattito sull’applicazione dell’articolo 5 dell’alleanza, che prevede la risposta collettiva in caso di attacco a uno dei membri. La questione riguarda anche il rischio di un’escalation che potrebbe coinvolgere più paesi.

L’allargamento del conflitto iraniano con il missile balistico (o un drone) diretto in Turchia e neutralizzato dagli apparati della contraerea Nato apre l’interrogativo sull’applicazione dell’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica. Questo paragrafo stabilisce che un attacco armato contro uno o più membri della Nato è considerato un attacco contro tutti i membri che quindi hanno facoltà di intervenire in difesa del Paese aggredito. La morale è "Uno per tutti, tutti per uno”. Succederà ora? C’è chi dice no, da Pedro Sanchez ad Anthropic. Cosa ha portato (per ora) sfidare l’ira di Trump La Nato rischia di venire trascinata nel conflitto? Domande lecite anche se tuttavia, l’applicazione dell’articolo 5 non non è automatica e richiede una profonda valutazione politica unanime ma soprattutto si tende ad imboccare questa strada in casi estremi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Missile sopra la Turchia, cosa dice l’articolo 5 della Nato: la regola del “tutti per uno” e il rischio di un’escalation incontrollata

Missile verso la Turchia, cosa dice l’articolo 5 della Nato: la regola del “tutti per uno” e il rischio di un’escalation incontrollataL’allargamento del conflitto iraniano con il missile balistico (o un drone) diretto in Turchia e neutralizzato dagli apparati della contraerea Nato...

Leggi anche: Missile Iran contro la Turchia, la Nato entra in guerra? Cosa dice l’articolo 5

Tutto quello che riguarda Missile sopra.

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi; Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: Allerta per le basi militari Gb. Poi arriva la smentita; Pioggia di missili su Dubai, il racconto di un'italiana bloccata: Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare.

La Turchia abbatte un missile dell'Iran. Condanna della NatoUn missile lanciato dall'Iran è stato intercettato e abbattuto dalla Turchia sul distretto di Dörtyol, vicino al Mediterraneo. Non ci ... iltempo.it

Missili dall'Iran verso la Turchia e Israele. Un sottomarino colpisce una nave iraniana in Sri Lanka: 101 dispersi, decine di feritiAttacco sottomarino vicino allo Sri Lanka: colpita nave iraniana, 101 dispersi e decine di feriti Almeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un attacco sottomarino a una nave iraniana al ... gazzettadiparma.it

Gli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato un missile iraniano sopra #Dubai. #UAE #Iran #IranWar x.com

Le immagini satellitari mostrano un denso fumo nero sopra l'area portuale di Jebel Ali negli Emirati Arabi Uniti, dove domenica (1 marzo 2026) uno degli ormeggi ha preso fuoco a causa dei detriti di un missile intercettato. #Dubai facebook