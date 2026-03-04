Missile iraniano contro la Turchia intercettato dalla Nato | cosa è successo? Ankara | Abbiamo il diritto di rispondere

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato nel Mar Mediterraneo. L'episodio ha portato Ankara a dichiarare il diritto di rispondere. La Nato ha confermato l'intercettazione senza fornire ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle misure successive. La tensione tra i Paesi coinvolti continua a essere alta.

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, spiegando che il missile è stato abbattuto dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano. Il frammento dell'intercettore è caduto nella regione di Hatay, nel sud della Turchia in una zona aperta «senza causare vittime o feriti», ha dichiarato il ministero della Difesa turco annunciando che parlerà dell'incidente con gli alleati e con la Nato. Si ritiene che questa sia la prima volta che le forze della Nato intercettano un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo di un paese membro da quando è stata lanciata l'operazione israelo-americana contro l'Iran sabato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il Regime iraniano ha deliberatamente colpito con un missile un quartiere residenziale civile a Beit Shemesh, uccidendo 9 civili. Tutte e nove le vittime sono ora state identificate. Quattro erano bambini, tre dei quali fratelli. Sia benedetta la loro memoria facebook

la #Turchia,membro #Nato, afferma di avere neutralizzato un missile iraniano. Che si fa Si attiva articolo 5 in difesa di paese attaccato Il conflitto si sta allargando nel caos,con migliaia di persone bloccate negli aeroporti del Golfo in Asia e sulle navi. x.com