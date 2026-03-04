Iran Nato abbatte missile verso Turchia Pentagono | Non scatta articolo 5

La Nato ha abbattuto un missile proveniente dall'Iran diretto verso la Turchia. Il Pentagono ha confermato che l'evento non ha attivato l'articolo 5 del trattato. La situazione tra Iran e le forze statunitensi e israeliane si sta intensificando, con il rischio di un’escalation che coinvolge anche la Turchia. Nessun altro dettaglio su eventuali danni o vittime è stato reso noto.

(Adnkronos) – La guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall'altra rischia di sconfinare in Turchia. Un missile balistico lanciato dall'Iran verso il paese membro della Nato è stato intercettato dalle forze dell'Alleanza Atlantica sul Mar Mediterraneo, come ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara. Il missile è stato abbattuto dopo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

