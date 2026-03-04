Iran Nato abbatte missile verso Turchia Pentagono | Non scatta articolo 5
La Nato ha abbattuto un missile proveniente dall'Iran diretto verso la Turchia. Il Pentagono ha confermato che l'evento non ha attivato l'articolo 5 del trattato. La situazione tra Iran e le forze statunitensi e israeliane si sta intensificando, con il rischio di un’escalation che coinvolge anche la Turchia. Nessun altro dettaglio su eventuali danni o vittime è stato reso noto.
(Adnkronos) – La guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall'altra rischia di sconfinare in Turchia. Un missile balistico lanciato dall'Iran verso il paese membro della Nato è stato intercettato dalle forze dell'Alleanza Atlantica sul Mar Mediterraneo, come ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara. Il missile è stato abbattuto dopo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Missile Iran contro la Turchia, la Nato entra in guerra? Cosa dice l’articolo 5
Leggi anche: Il Pentagono: «L'Iran non ha più leader, aerei e marina». La Turchia: «Missile da Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato» | Usa affondano nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka
Una raccolta di contenuti su Iran Nato abbatte missile verso Turchia....
Temi più discussi: Medio Oriente, l'Iran non si ferma: missile balistico abbattuto dalla Nato prima di colpire la Turchia; Iran, ancora attacchi sui due fronti - Un missile intercettato dai sistemi NATO in Turchia; L'Iran può attaccare l'Europa? Dove può colpire il missile Soumar, gittata da 3000 km; Fine dell’inverno, tornano sole e caldo in anticipo: le previsioni meteo.
La Turchia abbatte un missile dell'Iran. Condanna della NatoUn missile lanciato dall'Iran è stato intercettato e abbattuto dalla Turchia sul distretto di Dörtyol, vicino al Mediterraneo. Non ci ... iltempo.it
Raid sull'Iran, duello nei cieli: Israele abbatte caccia. Nato intercetta missile di Teheran verso TurchiaUn missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intanto abbattuto dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Nella giornata di oggi, l'Iran ha intanto attaccato anche il Kuwait con una ... adnkronos.com
Cosa sta succedendo in Iran In quale contesto geopolitico è nato questo conflitto Facciamo il punto sulla guerra e sui delicati equilibri internazionali con il giornalista specializzato in ambito geopolitico @matteomelonigiornalista. L’intervista completa sul nos facebook
Intelligence: l’escalation in Iran aumenta il rischio terrorismo #intelligence x.com