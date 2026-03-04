Iran Nato abbatte missile verso Turchia Pentagono | Non scatta articolo 5

La Nato ha abbattuto un missile proveniente dall'Iran diretto verso la Turchia. Il Pentagono ha confermato che l'evento non ha attivato l'articolo 5 del trattato. La situazione tra Iran e le forze statunitensi e israeliane si sta intensificando, con il rischio di un’escalation che coinvolge anche la Turchia. Nessun altro dettaglio su eventuali danni o vittime è stato reso noto.